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MASKİ'den Teknolojik Yatırım

55 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depoları ve sondaj kuyularından çıkan suyun miktarını ölçebilen ultrasonik debimetre cihazlarının sayısını arttırdı.

MASKİ'den Teknolojik Yatırım, System.String[]

MASKİ, Manisa'nın geleceğini korumak için bünyesine son teknolojiyi kattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu rezervlerinin korunması ve kayıp kaçak takibinin daha sağlıklı yapılması için kurum bünyesine ultrasonik debimetre alımı gerçekleştirdi. Önceki yıllarda kurumda kullanılan cihazlara yenileri eklendi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılacak olan cihazlar, Şehzadeler ilçesinde bulunan Akpınar İçme Suyu Tesisinde teknik personele tanıtıldı.

Cihaz sayesinde problemler hızlı çözülüyor

Ultrasonik debimetre cihazı sayesinde, boruların içinden geçen su miktarının ölçülebilmesi birçok noktada avantaj sağlıyor. Cihaz sayesinde, sondaj noktası ile içme suyu deposundan çıkan suyun miktarının ölçümü yapılıp, veriler değerlendiriliyor. Bu veriler sayesinde hatta herhangi bir patlak varsa önceden önlemi alınabilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:37 Kaynak: Bültenler
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