Maski'den yeni su kaynağı - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda çalışmalara ara vermeden devam edildiğini vurgulayan MASKİ Genel Müdürü Karataş, "Ekip arkadaşlarım ile birlikte yapılan çalışmaları görmek maksadıyla buradayız. Kaptaj çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İnşallah en kısa sürede toparlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kaynağımız, Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe, Dilek Mahallesi'nin belirli bölgeleri ve yeni planlanan sanayi sitesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, Yeşilyurt İlçesi Sütlüce ve Topraktepe Mahalleleri içme suyu isale hattı yapım işi kapsamında; 1 adet kaptaj, 1 adet 1000 tonluk içme suyu deposu, 19 bin 500 metre içme suyu hattı ve 20 adet vantuz ve tahliye odası yapıyoruz. Çevre düzenlemesi gibi çalışmaları da kısa sürede başlatacağız. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.