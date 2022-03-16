MASKİ'den Yunusemre Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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MASKİ'den Yunusemre Belediyesine ziyaret

16.03.2022 17:23
MASKİ'den Yunusemre Belediyesine ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Erman Aydınyer ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, ilçeye yapılacak olan proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik ve Erman Aydınyer ile birlikte Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş da yer aldı. Ziyarette, Yunusemre ilçesinde yapılması planlanan proje ve hayata geçirilen hizmetler hakkında görüşme gerçekleşti.

Yunusemre'ye hizmetlerimiz sürüyor

Kendilerini kabul eden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkürlerini ileten Genel Müdür Burak Aslay, "Yunusemre Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çerçi'ye göstermiş oldukları misafirperverlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. İlçemizde hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerimiz ile daha yaşanılabilir bir Yunusemre için ortak hareket ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"MASKİ'nin çalışmaları önemli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "İlçemiz MASKİ'nin birçok projesi ile tanıştı. Atıksu Arıtma Tesisleri'nden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar önemli hizmetler hayata geçiriliyor. Uzak yakın demeden ilçemiz sınırları içerisinde bulunan birçok mahallede içme suyu, kanalizasyon çalışmaları yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bu bakımdan idarenin çalışmaları önemli ve vatandaşın hayatına dokunan hizmetlerdir. İlçemize daha iyi projeleri kazandırmak adına ortak istişare ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Çerçi, Genel Müdür Burak Aslay'a belediyenin sanat kurslarında yapılan bir tablo hediye etti.

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Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mehmet Çerçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MASKİ'den Yunusemre Belediyesine ziyaret - Son Dakika

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