MASKİ'den Yunusemre'de 2,5 kilometrelik terfi hattı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesinde açılan sondajın 2,5 kilometrelik terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesinde 216 metre derinlikte ulaşabildiği sondajın 2,5 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Enerji nakil hattının çekilmesinin ardından mahalleye kesintisiz ve daha sağlıklı su ulaşacak. - MANİSA