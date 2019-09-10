Son Dakika Haberleri: MASKİ Dereleri kışa hazırlıyor
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MASKİ Dereleri kışa hazırlıyor

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirerek, kış aylarında yaşanabilecek olası dere taşkınları için önlem aldı.

MASKİ Dereleri kışa hazırlıyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yatakları ve yakınlarında kurulan yerleşim yerlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kısa süre içerisinde tamamlanarak, özellikle kış aylarında bölge sakinleri için tehlike arz edebilen taşkın riski ortadan kaldırıldı.

"Hizmetin devamını bekliyoruz"

Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, "Mahallemizin içerisinden geçen derede çok fazla bitki ve kalıntı mevcuttu. MASKİ tarafından burada bir çalışma yapıldı. Bizim için faydalı bir çalışma oldu. Elbette ki hizmetin devamını da bekliyoruz. Aynı zamanda bölgede ilaçlama yapan ekipleri de çok rahatlatan bir iş bu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Turgutalp, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:14 Kaynak: Bültenler
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