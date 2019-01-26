Son Dakika Haberleri: MASKİ Ekiplerinden, İzmir Caddesi'nde Yoğun Mesai

MASKİ Ekiplerinden, İzmir Caddesi'nde Yoğun Mesai

1 saat önce

Dün akşam saatlerinde başlayarak Manisa'yı etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle MASKİ ekipleri yoğun mesai harcıyor.

MASKİ Ekiplerinden, İzmir Caddesi'nde Yoğun Mesai, System.String[]

Spil Dağı'ndan gelerek Batı Kışla ve Yunusemre Belediyesi'nden geçen deredeki rüsubatların hatları tıkaması sonucunda İzmir Caddesi'nin bir bölümünde su birikintisi yaşandı. Ekipler, su akışının kontrolünü sağlamak için sürekli olarak rüsubatları temizliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelini etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle 7/24 sahada görev yapıyor. Yunusemre ilçesinde de Spil Dağı'ndan gelen deredeki rüsubatların hatları tıkaması dolayısıyla ekipler dün akşam saatlerinden itibaren sahada müdahalede bulunuyor. Batı Kışla ve Yunusemre Belediyesi'nin içerisinden geçerek YS Kavşağı'na giden deredeki rüsubatların tıkadığı kanallar İzmir Caddesi'ndeki 100 metrelik bir alanda taşkına sebep oldu. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak da sıkıntı yaşanan bölgede incelemelerde bulundu.

Ekipler, çalışmalarına devam ediyor

İzmir Caddesi'nde Yunusemre Belediyesi'nden başlayarak Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kadar olan tek şeridi kapatan MASKİ ekipleri, tıkanan kanallardaki rüsubatları sürekli temizleyerek caddedeki suyun akışının kontrolünü sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:28 Kaynak: Bültenler

CEO, Yunusemre, İzmir, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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