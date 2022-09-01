Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi - Son Dakika
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Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi

01.09.2022 13:18
Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezine su verilen Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde yıldırım düşmesi sonucu zarar gören içme suyu motopomplarını besleyen elektrik trafosunu kısa sürede yeniledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçe merkezine su verilen Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde yıldırım düşmesi sonucu zarar gören içme suyu motopomplarını besleyen elektrik trafosunu kısa sürede yeniledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçe merkezine su verilen Seyitahmet İçme Suyu Tesisinde yıldırım düşen trafoyu yeniledi. Olumsuz hava şartlarının herhangi bir kesintiye sebep olmaması için çalışan MASKİ, kısa sürede trafoyu tesisin devre dışı kalmasının önüne geçti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Akhisar, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıldırım düşen trafo kısa sürede yenilendi - Son Dakika

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