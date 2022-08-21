Motosiklet kazasında hayatını kaybeden MASKİ çalışanı toprağa verildi - Son Dakika
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden MASKİ çalışanı toprağa verildi

21.08.2022 19:48
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden MASKİ çalışanı toprağa verildi

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Gökhan Halıcı, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Gökhan Halıcı, geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Merhum Halıcı, Şehzadeler ilçesi Hacıhaliller Mahallesi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığında görev yapan Gökhan Halıcı geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybetti. Merhum Halıcı, Şehzadeler Hacıhaliller Mahalle Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye MASKİ Genel Müdürü Erman Aydınyer'in yanı sıra MHP Manisa Ülkü Ocakları Başkanı Nazmi Akçay, MHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Tosuner, MASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden İlker Kılıç, Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacıhaliller Mahalle Muhtarı Şeref Ocaklıgil, ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, merhum Halıcı'nın ailesine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün baş sağlığı dileklerini iletti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Hacıhaliller, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet kazasında hayatını kaybeden MASKİ çalışanı toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet kazasında hayatını kaybeden MASKİ çalışanı toprağa verildi - Son Dakika
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