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MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına ara vermiyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına ara vermiyor

26.11.2021 15:52
MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına ara vermiyor

Çalışmalar kapsamında Pütürge İlçesi'ne bağlı Taşmış Mahallesi'ne 3 bin 600 metrelik kanalizasyon hattı inşa ediliyor.

Mahalle sakinlerinden Murat Metin ve Osman Metin, yıllardır beklenen bir hizmet olduğunu vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e teşekkür ettiler.

Pütürge İlçesi Taşmış Mahalle Muhtarı Müslüm Endes ise, kanalizasyon atıklarının çevreye zarar verdiğini kaydederek, MASKİ Genel Müdürlüğü'ne sorunu ilettiklerini söyledi. Muhtar Endes, "Mahallemizin kanalizasyon altyapı sorunu vardı. Kanalizasyon suları yollara, mahallemizin içine akıyordu. Çevre ve insan sağlığı ciddi anlamda tehlikedeydi. MASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat ettik. Çalışmalar başlattılar.Şu an 3 bin 600 metre kanalizasyon hattı inşa ediyorlar.Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

3 BİN METRE KANALİZASYON HATTI İNŞA EDİYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın çizdiği vizyon ve talimatlar doğrultusunda Malatya genelinde altyapı ile ilgili hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, sıkıntının iletilmesi üzerine MASKİ Ekiplerinin Taşmış Mahallesi'nde çalışma başlattığını söyledi. MASKİ Genel Müdürü Mert, "Pütürge İlçesi Taşmış Mahallesi'nde kanalizasyon sorunu olduğu bilgisini aldık. Ekip arkadaşlarımız bölgeye giderek yapılacak çalışmaları planladı. Kanalizasyon suları çevreye aktığı için çevre ve insan sağlığı tehlikedeydi. Hemen çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 3 bin 600 metre kanalizasyon hattı inşa ediyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına ara vermiyor - Son Dakika


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