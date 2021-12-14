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MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor

14.12.2021 15:35
MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Yazıhan İlçesi'ne bağlı Tecirli Mahallesi'nin kanalizasyon altyapısı inşa ediliyor. Kanalizasyon çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte içme suyu hattı için proje çalışmalarına başlanacak.

MASKİ'nin yoğun bir şekilde kanalizasyon çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Tecirli Mahalle Muhtarı Seyit Utku, "Yıllardır beklediğimiz hizmetleri almaya başladık. Mahallemizde kanalizasyon sorunumuz vardı. MASKİ Genel Müdürlüğü bu sorunumuza çözüm bulmak için hemen çalışmalar başlattı. Büyük bir hizmet var. MASKİ ekibi burada yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert'e ve emeği geçen herkese mahallelim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan hizmetten dolayı memnun olduklarını aktaran mahalle sakinlerinden Suna Şahin, "Mutfak sularımız, tuvalet, banyo sularımız hep dışarı akıyordu. Bu durumda koku olmasına neden oluyordu. Bu durumun önüne geçmek için yapılan hizmetten son derece memnunuz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Hasan Hüseyin Korkmaz ise, "Muhtarımızdan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'dan çok memnunuz. Çok teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kezban Utku, sorunların iletilir iletilmez MASKİ'nin çalışmalara başladığını ifade etti. Utku, "Muhtarımız mahallemiz için ciddi sorun olan kanalizasyon sıkıntısını Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü'ne iletti. Sağ olsunlar hemen gelip çalışmalar başlattılar. Kanalizasyondan kaynaklı kötü koku oluyordu. Mahalle halkı olarak şikâyetçiydik. Son 3 yıldır mahallemize hizmet geliyor. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: TÜM EKİPLERİMİZ SAHADA

5 bin metrelik kanalizasyon hattının yanı sıra, 250 kişilik 2 adet fosseptik çalışmalarının yapılacağını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Malatya genelinde çalışmaların devam ettiğini kaydetti. MASKİ Genel Müdürü Mert, "Ekiplerimizin tamamı şuan sahada altyapı için aralıksız çalışıyor. Kırsal ilçelere yaptığımız yatırımlar kapsamında Yazıhan İlçemize bağlı Tecirli Mahallemizin kanalizasyon altyapı sıkıntısını gideriyoruz. Yaklaşık 5 bin metrelik bir hat çalışmamız olacak. 2 adet 250 kişilik fosseptik yapacağız. Kanalizasyon çalışmalarının akabinde içme suyu için ise proje hazırlıklarımıza başladık. 2 bin metrelik bir içme suyu hattı çalışmasının ardından mahallemizin altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika


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