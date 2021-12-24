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MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde alt yapı yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde alt yapı yatırımlarına devam ediyor

24.12.2021 15:43
MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde alt yapı yatırımlarına devam ediyor

Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Polatdere Mahallesi'ne 23 bin metrelik içme suyu hattı ve bir adet 100 tonluk içme suyu deposu yapılıyor.

Yapılan içme suyu çalışması neticesinde bölgenin su sıkıntısının bittiğini ifade eden Doğanşehir İlçesi Polatdere Mahalle Muhtarı Hayrı Uçar, "Mahallemiz için büyük bir proje. 23 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı inşa ediliyor. Bölgemizin su sıkıntısı kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere emeği geçen MASKİ Genel Müdürlüğü personellerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım İnşaat Daire Başkanı Süleyman Şahin, Polatdere Mahallesi'ne bir adet 100 tonluk içme suyu deposu ve 23 bin metrelik içme suyu hattı çalışmasının yapıldığını kaydederek, "Polatdere ve iki mahallemizin daha içme suyu problemini çözüme kavuşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Genel Müdürümüzü Mehmet Mert'in talimatları ve destekleri ile Polatdere ve diğer su sıkıntısı yaşayan mahallelerimize kesintisiz içme suyu ulaştırabilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aktaran MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanı Ramazan Toy ise, Malatya genelinde içme suyu sorunu olan yerlerde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Polatdere Mahallesi'nin geçmişten gelen su sıkıntısını çözüme kavuşturmak için gerekli projeleri hazırlayarak hayata geçirdik. Yaklaşık 2.5 ay gibi bir sürede işimizi tamamladık. Sürecin sonuna geldik. Çok az işimiz kaldı. Özellikle yaz aylarında mahalle merkezi ve iki mezrasında yaşanan içme suyu sıkıntılarını çözmüş olacağız.Malatya'da hiçbir mahalle ve mezrada su akmayan bir nokta bırakmamak için MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda Malatya'nın her yerinde alt yapı çalışmalarının yoğunlaştırıldığını ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Şehrimizin altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Susuz ve kanalizasyonsuz tek bir ev kalmasın diye projeler hazırlayıp hayata geçiriyoruz. İçme suyu çalışmalarımız kapsamında Doğanşehir İlçesi Polatdere Mahallesi'ne yaklaşık 23 bin metre içme suyu hattı ve 100 tonluk içme suyu deposu inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Mahalle halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Doğanşehir, Malatya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal ilçelerde alt yapı yatırımlarına devam ediyor - Son Dakika


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