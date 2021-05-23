MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz" - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz"

23.05.2021 15:13

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz" MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa'yı çevre dostu bir şehir yapma adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile emin adımlarla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Daha...

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: "Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz"

MANİSA - MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Manisa'yı çevre dostu bir şehir yapma adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile emin adımlarla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Daha temiz Gediz ve Bakırçay için bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yaptığımız atık su arıtma tesislerimizde 231 milyon metreküp atık suyu arıtarak sağlıklı bir şekilde Gediz ve Bakırçay'a verdik" dedi.

Manisa genelinde işletilen atık su arıtma tesisleri ile çevreye ve aynı zamanda doğadaki canlılara ciddi katkılar sağlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarında olduğu kadar atık su arıtma tesisi yatırımlarını da başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2014 yılında kurulan ve bu güne kadar birçok hizmet alanında görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "2014 yılında kurulan MASKİ Genel Müdürlüğümüz 17 ilçemizde su ve atık su hizmetleri vermeye başladı. Son iki yılda kendisini daha çok hissettiren kuraklık tehlikesinde en önemli unsurlardan biri temiz su kaynaklarının korunmasıdır. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile ilk işlerimizden biri atıl durumda olan bu tesisleri bakım onarım ve revizyon çalışmalarıyla yeniden çalışır duruma getirmek oldu" dedi.

"Gediz ve Bakırça'a projelerimiz ile hayat veriyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak inşa edilen tesisler ile Gediz ve Bakırçay'a hayat verdiklerinin altını çizen Genel Müdür Aslay, "Daha temiz Gediz ve Bakırçay için yeni projelerimize hayat vererek Manisa, Turgutlu, Soma, Gördes, Alaşehir Merkez ve Alaşehir Kavaklıdere'ye atık su arıtma tesisleri inşa ettik. Bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yaptığımız tesislerimiz ile 231 milyon metreküp atık suyu arıtarak sağlıklı bir şekilde Gediz ve Bakırçay'a verdik. Bu tesislerimizde mühendislerimiz ve laboratuvarlarımız ile bizim takibimizin dışında sürekli atık su izleme sistemi ile Bakanlık tarafından da çıkış verileri anlık olarak takip edilmektedir. Ayrıca tesislerin başarılı bir şekilde işletildiğini gösteren en önemli unsurlardan biri olan enerji teşviklerinden de faydalanıyoruz. Bugüne kadar tesislerimizde ilgili bakanlık ve ilgili kurumlar tarafından 149 kez denetim gerçekleştirildi" dedi.

"Yeni tesislerimizi birer birer hayata geçiriyoruz"

Manisa'da atık su arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacağının da altını çizen Genel Müdür Aslay, "SUKAP Projesi kapsamında yüzde 50'si hibe olmak üzere Demirci, Selendi ve Sarıgöl ilçe merkezilerine de atık su arıtma tesisleri inşa edeceğiz. Bu kapsamda Sarıgöl'de yeni tesisimizin inşa çalışmalarına başladık. Köprübaşı ilçe merkezi için de projemiz hazır. Bu yatırımlarımız tamamlandığında atık su arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak" dedi.

"Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz"

Manisa'da atık su arıtımı konusunda üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiklerini söyleyen Genel Müdür Aslay, "Unutulmaması gereken iki önemli husus var. Bunlardan biri sanayi bölgelerinin kendi arıtma tesislerini kurup işletmesidir. İdaremiz sadece evsel nitelikli atık suları arıtmakla sorumludur. Bu sorumluluğumuzu da başarıyla yerine getiriyoruz. İkinci husus ise Gediz nehri Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçmekte. Diğer 3 ile de büyük sorumluluklar düşüyor ki biz idare olarak kendi üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Biz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde durmadan, yorulmadan Manisa'mız ve değerli hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Manisa, Gediz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay: 'Gediz ve Bakırçay'ı evsel atıklardan koruyoruz' - Son Dakika


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