MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan zam açıklaması - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan zam açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yüzde 20'lik zam sonrası yapılan eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "30 Büyükşehir arasında suyu en ucuz kullanan büyükşehiriz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yüzde 20'lik zam sonrası yapılan eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "30 Büyükşehir arasında suyu en ucuz kullanan büyükşehiriz" dedi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapıyor
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi


Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın göreve gelmesiyle birlikte MASKİ ile ilgili sorunların kısa sürede çözülmesi adına biz dizi çalışmalar yapıldığını belirtti. Başkan Gürkan'ın talimatı ile çağrı merkezine ulaşımının kolaylaştırıldığını belirten Karataş, ayrıca su ve kanal arızalarının tamir bedeli ile vidanjör ile yapılan hizmet bedellerinin de kaldırıldığını söyledi. 15 metreküp üstü tüketimlerde alınan 2. kademe yüzde 20 zamlı tarifenin de kaldırıldığını belirten Karataş, vatandaşa yönelik hizmetlerde büyük kolaylıklar sağlandığını dile getirdi.


Şehir merkezinde içme suyunun bir kısmının Gündüzbey Kaptajından sağlandığını belirten Karataş, "30 metreküpe kadar zamsız su satışını sağlamaktadır. Yüksek kotlarda bulunan Çöşnük, Beydağ'ı, TOKİ ve Orduzu Mahallelerinin belli bir kısmı ile kırsaldaki ilçe ve mahallelerimizin birçoğuna ise elektrikle terfili olarak su ihtiyacı sağlanmaktadır. Bu kapsamda aylık 3 milyon 200 bin TL civarında elektrik faturası ödenmektedir. Bu elektrik ödemelerinden kaynaklı ise ciddi bir maliyet oluşmaktadır." dedi. Karataş, kent merkezinde 1 ton suyun vergisiz fiyatının 2, 40 lira, ilçelerde 1 lira, mahalle ve kırsal bölgelerde ise 50 kuruş olarak fiyatlandırıldığını da ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Su satışlarımızda kademesiz olarak Büyükşehir Belediyeleri İçerisinde en ucuzu olmasına rağmen diğer su kanal idareleri 2. kademeye ayrıca yüzde 30 oranında kademe farkı da uygulamaktadır"


2016 yılından bugüne kadar Malatya'da suya zam yapılmadığını da anımsatan Karataş, "Su tarifeleri içinde, sadece konutlarda tüketilen suya meclis kararı gereğince artış ön görülmüştür. Ancak ilimizde meydana gelen deprem ve akabinde başlayan Covid- 19 salgını sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda 6 ay süre ile bu artış ertelenmiştir."


Abonelere hizmet verebilme adına tek gelir kaynaklarının su satışı olduğunu da ifade eden Karataş, "Bu kadar ucuz bir bedelle yapılan satışların, halen şov malzemesi olarak yapılması doğru bir yaklaşım değildir. Ön görülmüş olan artış 2019 yılında yapılan indirime denk gelmektedir. Sadece konutlar için ön görülen bu artış medyada abartıldığı gibi vatandaşlarımızın bütçesini etkileyen artış değildir. Bizim tüm hedefimiz abonelerimize Türkiye'nin en kaliteli ve en ucuz suyunu sunabilmektir. Tüm abonelerimizin hak ve menfaatlerine Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından daha çok sahip çıkmaktadır" diye konuştu - MALATYA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yaşar Karataş, Karataş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan zam açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:39 Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:46 Apartman görevlisi çöpleri karıştırırken koronavirüse yakalandı, dışarı çıkmaya devam etti 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bakan Koca, vatandaşları kalabalığa girmemeleri konusunda uyardı: Hesap kitap yapın, riski zayıflatın
17:39
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:18:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan zam açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]