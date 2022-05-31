MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert: "AYVALI'DA HİÇBİR SORUN BIRAKMAYACAĞIZ"

Malatya Büyükşehir Belediye Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmaları kapsamında, Darende İlçesi Ayvalı Mahallesi'nin içme suyu altyapısı yenileniyor. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Ayvalı Mahalle Muhtarı Hamit Özdemir çalışmaları yerinde inceledi.

Darende İlçesi Ayvalı Muhtarı Hamit Özdemir, "Altyapımız 1986 yılında yapılmıştı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz altyapının yenilenmesi noktasında çalışma başlattı. Çalışmalardan dolayı bizlerden desteğini esirgemeyen, ne zaman kapısını çalsak bizi boş göndermeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert'e ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanı Ramazan Toy, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Mahallemizin içme suyu şebekesi çok eski. Ayvalı'da asfalt çalışması gerçekleştirilecek. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak asfalt çalışması öncesinde içme suyu altyapısı il ilgili bir program düzenledik. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Bölgenin içme suyu şebekesinin tamamını yenileyeceğiz. Elektrikten gelecek maliyeti azaltmak amacıyla terfili sistemi kaldırıyoruz. İçme suyu çalışmalarımızın ardından kanalizasyon ile ilgili baca yükseltme çalışmasına başlayacağız. Ayvalı Mahallemiz altyapı konusunda yapılacak çalışmaların ardından daha rahat olacak" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin ise, "Ayvalı Mahallemize yapılacak olan çalışmalar 2022 yılı yatırım programımızda olan bir iş. İçme suyu isale hattı çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

MERT: SAHADA OLURSAK ÇÖZEMEYECEĞİMİZ İŞ YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda MASKİ Genel Müdürlüğü'nün saha aktif bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "MASKİ olarak Darende İlçemize ayrı bir önem veriyoruz. İlçe merkezinde 8 adet pompa çalışıyordu. Gerekli çalışmaların ardından pompaları iptal ederek cazibeli su ile ilçe merkezimizin içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın bizlere talimatları var. Bizlerde devamlı sahada olacağız. Sahaya çıktığımız zaman yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz bir iş olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımız ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Başkanımız kesin talimat verdi. Ayvalı bizim için çok önemli. Ayvalının alt ve üstyapı sorununu çözün dedi. Sayın muhtarım başkanımızı mahalleye davet etti. İnşallah en kısa zamanda ziyaret edecekler. Ayvalı da herhangi bir sorun bırakmayacağız. Darende'de herhangi bir sorun bırakmayacağız. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların Ayvalı Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.