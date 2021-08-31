Üye Girişi
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı

31.08.2021 18:21
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Malatya Su Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ın emekliye ayrılması nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü görevine Mehmet Mert getirildi.

Düzenlenen devir teslim töreni sırasında kısa bir açıklama yapan MASKİ'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Mert, "Yol ve altyapıda 30 yıllık bir görev sürem oldu. Birimde çalışmaya başladığım zaman 26 yaşındaydım. 30 yıllık görevin ardından Sayın Başkanımızın uygun görmesiyle başka bir göreve geçtik. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımızda çok güzel bir ekip var. Görevi teslim ettiğim arkadaşımız Hakan beye görevi teslim etmekten dolayı onur duyuyorum. Çünkü herkes biliyor ki bir aile ortamı var. Bu ortamı kimse bozmadan herkesin Hakan beye bizler dahil yardımcı olacağız. Yol ve altyapı koordinasyon daire başkanlığının hiç bozulmadan sahadaki pozitif görüntüsünü sürdüreceğiz. İki yıldır yol dairesi olarak biz ekibimizle birlikte 3 bin km yol yaptık. Herkes sahada çok ciddi çalıştı ve çalışmaya da devam ediyor. Ben Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının ekibinin her zaman yanındayım. Bana ne zaman iş düşerse ne zaman çağırılırsam Hakan beyin ihtiyaç duyduğu zamanda yanında olacağız. Çünkü çalıştığımız kurum devlet kurumu. Hepimiz devletimize bağlı olacağız. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı, birbirimizi severek çalışmak zorundayız. Hakan bey nezaketiyle, beyefendiliğiyle ve devlet adamlığıyla her zaman takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. Hakan beye yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Genel Müdür Mert'in yerine ise Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına atanan Mehmet Hakan Demir ise "Mehmet Mert Müdürümüzün MASKİ Genel Müdürlüğüne atanmasından dolayı başarılar diliyorum. Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın takdir etmesiyle Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı görevini Mehmet Mert beyden sonra şahsıma tevdi edildi. Elimizden geldiğince ekip arkadaşlarımızla birlikte işin ruhuna uygun olarak, belediyemize, Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmaya gayret edeceğiz. Mehmet Mert beyefendinin daire başkanlığımızda çok önemli gayretleri, çabaları ve birikimleri var. Sayın Genel Müdürümüz daire başkanlığındaki çalışmaları bayrak yarışı olarak değerlendirdiğimizde çok üst seviyede tuttu ve bizlere bıraktı. Bizleri zorlu ve önemli görevler bekliyor. Görevlerimiz sırasında Sayın Genel Müdürümüzün birikimlerinden ve tecrübelerinden çokça faydalanmak isteyeceğiz. Kendilerinin bizlere yardımcı olacağını biliyoruz. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Elimizden geldiğince sahayı bilen arkadaşlarımızın yollarını açarak ufak tefek dokunuşlarla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı
MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Karataş, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi 19:18 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü 18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, 18:49 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi 18:27 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı 18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 17:40 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti
Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti 17:06 Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu 16:04 Eğlence mekanının tuvaletinde şiddet gördü, husumetlilerini kapıya çağırıp kurşun yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi Galatasaray'da eski başkan Mustafa Cengiz, kulüpten ihraç edilmedi         
19:38
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek         
19:15
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti         
17:58
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti İçinde ukde kaldı! Usta oyuncu Ferhan Şensoy, oynamak istediği oyunu oynayamadan vefat etti         
16:40
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü         
15:18
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 19:53:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement