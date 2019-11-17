Son Dakika Haberleri: MASKİ gezici vezneyle ödeme kolaylığı
Son Dakika Güncel MASKİ gezici vezneyle ödeme kolaylığı - Son Dakika

MASKİ gezici vezneyle ödeme kolaylığı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracıyla tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında büyük kolaylık sağlıyor.

MASKİ gezici vezneyle ödeme kolaylığı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gezici vezne aracıyla tahsilat veznelerinin bulunmadığı mahallelere giderek, vatandaşlara faturalarını ödeme noktasında büyük kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gezici veznede vatandaşların teknolojiyi kullanarak, MASKİ'deki işlemlerini rahatlık ve güven içerisinde gerçekleştirmeleri sağlanıyor.


Fatura ödemek için belediyeye kadar gelmek zorunda kalan özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara hitap eden gezici vezne uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.


Uygulamadan memnuniyetlerini belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

MASKİ gezici vezne aracı vatandaşlara hizmet sunmak için ilçelere gitmeye devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam
Yıkım endişesi saran vatandaştan Kemal Sunal taktiği çözüm: Evini kamyon kasasına monte etti Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 22:49:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MASKİ gezici vezneyle ödeme kolaylığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]