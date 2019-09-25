Son Dakika Haberleri: MASKİ, Gökçeler Mahallesini susuz bırakmadı
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MASKİ, Gökçeler Mahallesini susuz bırakmadı

42 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle yıldırım düşen Akhisar'ın Gökçeler Mahallesindeki içme suyu trafosunu aynı gün içerisinde yeniledi.

MASKİ, Gökçeler Mahallesini susuz bırakmadı, System.String[]

Stoklarını her zaman güçlü tutan MASKİ, mahallenin susuz kalmasına izin vermedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşları susuz bırakmamak için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesinde yıldırım düşmesi nedeniyle arızalanan içme suyu elektrik trafosunu yenisi ile değiştirildi. Stoklarını her zaman güçlü tutan MASKİ, mahalledeki trafoya aynı gün içerisinde müdahalede bulundu. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma için mahalle sakinleri teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Kart da yapılan çalışmadan memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini sundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gökçeler, Akhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:07 Kaynak: Bültenler
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