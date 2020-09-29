MASKİ güneş enerjisinden kendi elektriğini üretecek - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) atık su arıtma tesisinde hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali projesiyle tesisindeki elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha temiz ve sağlıklı bir Manisa hedefi doğrultusunda 80 milyon liralık yatırımla kurulan Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisi'nin tükettiği enerjinin bir kısmının yenilebilir enerji kaynaklarından karşılanması amacıyla proje başlatıldı.

Yılda 20 milyon metreküp atık suyun arıtıldığı tesisin elektrik giderlerini karşılamak üzere, 5.5 milyon liralık yatırımla tesisin etrafındaki boş alanlara paneller yerleştirilerek, Güneş Enerji Santrali kuruldu.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın da 1 milyon 200 bin lira hibe desteği verdiği santralin yıl sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.

Arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının yüzde 30'unun karşılayacak santralin, MASKİ'ye yıllık 1 milyon 500 bin lira tasarruf ettirmesi hedefleniyor.

Santralle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, tesisteki santralden elde edilen tasarrufla çevreci yatırımlar yapmaya devam edeceklerini ifade etti.