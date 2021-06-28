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MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor - Son Dakika

MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor

28.06.2021 18:53

MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor

MANİSA - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler il genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan mahallelerin içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için yeni sondajlar açan MASKİ ekipleri bir yandan da menfez montajları ile yol geçişlerini güvenli hale getiriyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesinde yaptığı 4 adet kutu menfez montajı ile hem yol geçişlerini rahatlattı hem de taşkın riskine karşı önlem alırken, Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'ne kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak adına yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Sinirli'de dere geçişi güvenli hale geldi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, dere yataklarında yürüttüğü çalışmalar ile yol geçiş noktalarının güvenliği için önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli mahallesinde yapılan 4 adet kutu menfez montajı ile dere geçiş noktasını genişletip, kaza riskini azalttı. Su akışı daha sağlıklı hale gelen noktada olası taşkın risklerine karşı önlem alınmış oldu. Sinirli Mahallesi muhtarı Metin Coşkun, yapılan bu çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizde bulunan derede 4 adet kutu menfez montajı gerçekleştirerek yol geçişlerimizi rahatlattı. Derede su akışı da bu noktada daha sağlıklı bir hale geldi. Bu çalışmayla hem yolda kaza riskine karşı hem de taşkın riskine karşı önlemler alındı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tirkeş'e yeni sondaj kuyusu açıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi'ne yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Gerekli çalışmaların ardından sondajın kullanımına alınmasıyla birlikte mahalleliler kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak. Tirkeş Mahallesi eski muhtarı Bilal Arslan, özellikle yaz aylarında yeraltı sularının daha derinlere çekilmesi sonucunda içme suyu sıkıntısı yaşanan mahalleye 50 yıl yetecek kadar su kaynağının sağlandığını söyledi. Tirkeş Mahalle muhtarının babası ve eski muhtarı olan Bilal Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e mahalle halkının selamlarını ileterek, "Cengiz Başkanımız bizim 50 yılımızı susuzluktan kurtardı. Bu su mahallemizin hattına bağlandıktan sonra en az 50 yıl su sıkıntısı çekmeyiz. Cengiz Başkanımıza oğlum Muhtar Hamza Arslan ve tüm mahalleliler olarak minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor
MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor
MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor
MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Turgutlu, Manisa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MASKİ her alanda çalışmaya devam ediyor - Son Dakika


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