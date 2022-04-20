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MASKİ, hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

MASKİ, hizmet içi eğitimlerine devam ediyor

20.04.2022 16:33

MASKİ Genel Müdürlüğü, 'Kullanıcı Seviyesi Bakım Eğitim'lerine Saruhanlı ilçesinde görev yapan sürücü ve operatörlerle devam etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, kaliteli ve daha hızlı hizmet üretmek adına personeline yönelik kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Kanalizasyon Daire Başkanlığından üst yapı bakım onarım ustası ve İçme Suyu Daire Başkanlığından operatör ile Saruhanlı ilçesinde görev yapan personellerine "Kullanıcı Seviyesi Bakım Eğitimi" verdi. Eğitimde, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç da, Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ile birlikte yer aldı.

Kurum içi eğitimler devam ediyor

İş makinesi kullanıcılarına ve araç sürücülerine yönelik verilen eğitimlerin önemine değinen Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Kemal Anaç, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet verebilmek adına kurum içi eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Personellerimizin çalıştıkları iş dallarında daha da bilgili olmalarını sağlıyoruz. Bu güne kadar yaptığımız eğitimlerinde meyvelerini aldığımızı görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde il genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MASKİ, hizmet içi eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika


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