MASKİ, ilçelerdeki su depolarını temizledi - Son Dakika

MASKİ, ilçelerdeki su depolarını temizledi
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, ilçelerde bulunan su depolarında temizlik işlemi gerçekleştirdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri, ilçelerde bulunan su depolarında temizlik işlemi gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ ekipleri, ilçelerde bulunan suyun kalitesini kontrol altında tutmak için 152 su deposunun temizliğini yaptı.
Bu kapsamda 11 ilçede gerçekleştirilen çalışmalarda, 13 bin 467 metreküp hacmine sahip su deposu temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:44 Kaynak: AA
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