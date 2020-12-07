MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek - Son Dakika

MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek

07.12.2020 15:23
MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek, System.String[]

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'ne yapılacak olan yatırımlar öncesinde bir ziyaret gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'ne yapılacak olan yatırımlar öncesinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Aydınyer, mahallede ilk etapta içme suyu deposu inşa edeceklerini ve deponun bağlantısının yapılabilmesi için 7 kilometre terfi hattı döşeyeceklerini, daha sonrasında ise alt ve üstyapı çalışmaları yapılacağını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de alt ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi'nde 2 etaptan oluşan bir yatırıma hayat verilecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmalar öncesinde Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer mahalleyi ziyaret etti. Ziyarette Aydınyer'e, Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Serdar Özgedik, MASKİ ilçe Şefi Kerim Ali Oruç Orhan, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ve Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu eşlik etti. Mahalle Muhtarı Metin Kumal tarafından Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer'e çiçek takdim edildi. Mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Aydınyer, "İshakçelebi Mahallesi altıyla üstüyle yenilenecek. Mahallenin 30 yılı garanti altına alınacak. Hayırlısıyla 2021 yılı içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

İlk etap çalışmalarında terfi hattı ve içme suyu deposu inşa edilecek

İshakçelebi Mahallesinde ilk etapta yapılacak olan içme suyu deposu inşaatı ve 7 kilometrelik terfi hattı döşeme çalışması için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığı, imalatlara kısa bir süre içerisinde başlanacağı ve mahalle sakinlerinin daha sağlıklı suya kavuşacağı öğrenildi.

İkinci etapta mahalle merkezinde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacak

İkinci etap ihalesine 25 Aralık tarihinde çıkacak olan MASKİ, mahallede 11 kilometre içme suyu ve 16 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirecek. Altyapı çalışmalarının ardından mahallede 150 bin metrekare de kilit parke taş döşemesi yapılarak altıyla üstüyle yepyeni bir yapı oluşturulacak.

İshakçelebi, Büyükşehir ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnun

İshakçelebi Mahalle Muhtarı Metin Kumal, "Muhtarlıkta ilk dönemim. Mahallemde ilk olarak yaklaşık 2 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Çalışmalar bununla kalmadı. Mahallemize yeni içme suyu deposu yapılacak. Bu çalışmanın yer teslimi yapıldı. Şebeke hattının yenilenmesiyle ilgili olarak da Erman Bey müjdeyi verdi. 25 Aralık'ta ihaleye çıkılacak. Cengiz Başkanımıza ve ekibine mahallemiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz" derken, eski muhtar Recep Tan ise, "Yatırım yapıldığı zaman en güzeli oluyor. Büyükşehir Belediyemize titiz çalışmaları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek
MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek
MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek
MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek
MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İshakçelebi, Saruhanlı, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ, İshakçelebi'nin alt ve üst yapısını yenileyecek - Son Dakika


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