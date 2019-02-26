Son Dakika Haberleri: MASKİ, Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor

MASKİ, Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, kamu kaynaklarının verimli kullanılması kapsamında içme suyu üretim tesislerindeki 80 adet orta gerilim trafo tesisinin bakım onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

MASKİ, Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki trafoların bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra malzeme stokunu da güçlü tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, içme suyu tesislerinde bulunan çeşitli güçlerdeki 80 adet orta gerilim trafosunun modernizasyonunu başlattı. İlk etap olarak içme suyu üretim tesislerinde kullanılmaz durumda bulunan 8 adet orta gerilim trafosunun bakım onarım ve yenileme çalışmasını tamamlandı. Çalışma sayesinde kamu kaynakları verimli kullanılarak tasarruf edildi. Yeni açılacak olan içme suyu sondajlarında kullanmak üzere de büyük güçlerde 5 adet yeni trafo alımı yapıldı.

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz"

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintilerini en aza indirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Öztozlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ve destekleri doğrultusunda il genelinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Günümüz şartlarına uygun olmayan 80 adet orta gerilim trafo tesisimizin modernizasyonunu sağlamak için çıktığımız ihalenin ilk etabında 8 adet trafomuzu yeniledik. Trafo tesislerimizi günümüz şartlarına getirerek arızalardan kaynaklı su kesintilerini en aza indiriyoruz. Kamu yararını gözeterek yaptığımız çalışmalar ile önemli miktarda tasarruf sağlıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:28 Kaynak: Bültenler

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