Son Dakika Haberleri: MASKİ, Küçük Sanayi Sitesi'nin Sorununu Ortadan Kaldırıyor

MASKİ, Küçük Sanayi Sitesi'nin Sorununu Ortadan Kaldırıyor

53 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi esnaflarından gelen talep doğrultusunda yağmur sularının toplandığı çöktürme havuzunda temizlik çalışmasına başladı.

MASKİ, Küçük Sanayi Sitesi'nin Sorununu Ortadan Kaldırıyor, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yağmur sularının su birikintisi ve taşkınlara neden olmaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi içerinde yer alan yağmur suları için yapılan çöktürme havuzunun temizlik çalışmasına başladı. Sanayi esnafından gelen talep doğrultusunda çalışma başlatılan çöktürme havuzunda zaman içerisinde yağmur sularından kaynaklı rüsubat arındırılarak havuzun daha sağlıklı çalışması sağlanacak.

"Talepleri çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "İdare olarak vatandaşlarımızın yağışlı havalardan olumsuz şekilde etkilenmesini en aza indirmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Küçük Sanayi Sitesi esnaflarımızdan gelen talep doğrultusunda çöktürme havuzunda temizlik çalışması başlattık. Çalışmamız tamamlandığında çöktürme havuzu daha sağlıklı bir görünüme ve işlevselliğe kavuşacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:39 Kaynak: Bültenler

Yunusemre, CEO, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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