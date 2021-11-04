MASKİ, Manisa'ya kesintisiz su ulaştırmak için çalışıyor - Son Dakika

110 adedinde ise tadilat ve revize çalışması yaptı.Vatandaşların çalışma sayesinde arızalardan kaynaklı su sıkıntısı yaşamasının önüne geçildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirmek için bakım onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, 2021 yılı içerisinde içme suyu tesislerindeki 156 adet elektrik panosunu yeniledi. 110 adet elektrik panosunda tadilat ve revize çalışması gerçekleştirdi. Tesislerde eskiyen ve ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik panolarını değişimi ve bakım onarımının yapılmasıyla vatandaşların arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşaması engellendi.

Amacımız elektrik kaynaklı su kesintilerini bitirmek

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Kadir Erman Aydınyer, elektrik panolarının bakım onarım ve revizyon çalışmaları sayesinde ile geneline kesintisiz su temin edildiğini belirtti. Aydınyer, "Elektrik panolarının yenileme çalışmasını kendi bünyemizde yaparak büyük ölçüde ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Yenilediğimiz panolar sayesinde de tesislerimizde oluşabilecek arızaların önüne geçerek vatandaşlarımızın susuzluk yaşamasının önüne geçiyoruz. Amacımız elektrikli kaynaklı su kesintilerini bitirmektir. Teknik personelimiz tarafından belirlenen noktalarda bakım onarım ve revizyon çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.