"MASKİ'nin Çalışmaları ile nefes alıyoruz" - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, "MASKİ'nin çalışmaları ile nefes alıyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha sağlıklı bir çevre oluşumuna katkı sağlamak ve ekolojik dengeyi korumak adına çalışmalarını sürdürüyor. Dere temizliklerine ara vermeden devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesinde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması yaptı. Tamamlanan çalışmalar ile dere etrafında bulunan tarım arazileri taşkın tehlikesine karşı korumaya alındı. Dere yatağında biriken zararlı maddelerin de uzaklaştırıldığı çalışma ile bölgedeki vatandaşlar da nefes aldı.

Ozanca Mahallesinden Cengiz Ergün'e teşekkür

Ozanca Mahalle Muhtarı Gürsel Tan, "Mahallemizin içinden de geçen dere yatağında özellikle yağışlı havalarda taşma oluyor, vatandaşlarımızın yaşam alanı ve tarım arazilerini su basıyordu. MASKİ ekipleri büyük bir emekle durmadan çalışarak kısa sürede gereken temizliği yaptı. Bu çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. MASKİ'nin çalışmaları ile nefes alıyoruz. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.