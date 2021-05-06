MASKİ'nin Dereköy'deki menfez imalatlarına yerinde inceleme - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Akhisar ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde 5 ayrı noktada yapılan menfez imalatı yerinde incelendi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yapmış olduğu menfez imalatları ile takdir topluyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar'ın Dereköy Mahallesinde önemli menfez imalatları yapılıyor. Mahallede sıfırdan 2 adet yerinde dökme menfez imalatı tamamlanırken mevcut 2 menfezde de iyileştirme işleri noktalandı. Bir mevcut menfezde daha iyileştirme çalışması yapacak olan MASKİ, mahallede ayrıca 2 ayrı noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün verdiği talimat sonrasında dere temizlik çalışmasına da başladı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik de Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü ve teknik personel ile birlikte mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geldi. Ardından çalışma yapılan noktalarda incelemelerde bulunuldu.

1 haftaya kadar çalışmaların bitirileceğini belirten Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "İnşallah son işimizi de 1 haftaya kadar bitireceğiz. Allah'ın izniyle de bayramda yol geçişlerini güvenli hale getirmek için yaptığımız tüm menfezleri kullanmaya başlarsınız. Sayın Başkanımız Cengiz Ergün'ün yaptığı bu hizmetler sadece Dereköy'e değil 12 kırsal mahalleye daha adeta bayram hediyesi. Çünkü bu yollar diğer mahalleler tarafından da kullanıyor. Menfezlerimizde korkuluk imalatları da yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapımı biten menfezlerin kullanılmaya başlandığını söyleyen Dereköy Muhtarı Ertan Kaçar, "Vatandaş zaten biten menfezleri kullanmaya başladı. Şu anda kullanılmayan bir menfez var. Onda da çalışmalar devam ediyor. Mahallemizdeki çalışmalar çok güzel oldu. Mahalle sakinleri de çok memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA