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MASKİ'nin enerji çalışmaları yakın takipte - Son Dakika

MASKİ'nin enerji çalışmaları yakın takipte

06.12.2021 15:53
MASKİ'nin enerji çalışmaları yakın takipte

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ve izleme ve değerlendirme uzmanları da tesislerde inceleme gerçekleştirdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 'Belediyeler İçin Ekipman Tedarik Proje' adı altında Avrupa Birliğinden hibe desteği alarak Manisa merkez ve 8 ilçede su ihtiyacını karşılayan büyük tesislerde 55 adet pompa ve 55 adet pano değişikliği çalışmasını geçtiğimiz aylarda tamamladı. Yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve tesislerdeki işleyişi gözlemlemek adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile izleme ve değerlendirme uzmanları Manisa'ya ziyaret gerçekleştirdi. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ve şube müdürleri tarafından karşılanan ekip, sırasıyla Turgutlu İçme Suyu Terfi İstasyonu, Yarıntı İçme Suyu Dağıtım Tesisi ve merkez Fidanlık İçme Suyu Dağıtım Tesisinde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Manisa'ya kesintisiz su sağlamak adına çalışmaların sürdüğünü belirten Daire Başkanı Kemal Anaç ve şube müdürlerine "Dalgıç Pompaların ve Santrifüj Pompaların Tanıtımı ve Kullanımı" eğitimini tamamladıkları için sertifika verildi.

Merkez ve 8 ilçeye ileri teknolojik donanım

Hibe desteği alan proje kapsamında, Merkezdeki içme suyu tesislerinin yanı sıra Akhisar, Alaşehir, Kırkağaç, Kula, Salihli, Soma, Saruhanlı ve Turgutlu'da su ihtiyacını karşılayan büyük tesislerde 37 adet dalgıç pompa ve elektrik motoru ile 16 adet yatay milli motopomp ve 2 adet dik millimotopomp olmak üzere 55 adet pompa montajı yapıldı. 55 adet pano yenilendi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Manisa, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ'nin enerji çalışmaları yakın takipte - Son Dakika


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