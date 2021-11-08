MASKİ'nin sondaj hamlesi devam ediyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kula ilçesine bağlı Bey mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 8 litre verim elde edilen sondajın terfi hattı bağlantısının yapılmasının ardından hanelere su verilmeye başlanacak.

Muhtar Göndeç'ten hizmet teşekkürü

Bey Mahalle Muhtarı İlker Göndeç, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemize su sağlayan sondaj kuyumuzda sorunlar yaşamaya başlamıştık. Kuraklık sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi bizim mahallemizde de içme suyu konusunda bir takım sıkıntılar meydana geldi. Allah razı olsun Cengiz Başkanımız sayesinde bu sorunumuz son buldu. Yürütülen sondaj çalışmasıyla mahallemize yeni içme suyu temin edildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.