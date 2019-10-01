MASKİ'nin stratejik planı görüşüldü

Genel Müdür Başaran, hizmet ve yatırımlarda başarıya ulaşmak için paydaş kurum ve vatandaşların istekleri ile önerileri doğrultusunda Stratejik Planı hazırladıklarını söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ın başkanlığında 2020-2024 yılları arasını kapsayan Stratejik Plan ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Genel Müdür Yardımcıları Emre Özünlü, Erman Aydınyer, Gökhan Çevik ile daire başkanları katıldı. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı ve Stratejik Plan Genel Koordinatörü Gökhan Kiriş tarafından hazırlanan program ile ilgili bilgi verildi. Stratejik Plan hazırlanırken iç ve dış paydaşların da görüşlerini almak için sosyal medya ve internet sitesi üzerinden anketler düzenlediğinin altı çizildi.

"Stratejik Planımızı bütün Manisa ile birlikte hazırladığımızı söyleyebilirim"

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, idarenin 2020-2024 Stratejik Planlarını hazırlarken büyük bir özveri ile hareket edildiğini ifade ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğü 2020-2024 yılları arasını kapsayan stratejik plan hazırlıklarımızda artık son aşamaya geldik.Manisamızın geleceği için hazırladığımız Stratejik Planımızda dış ve iç paydaşlarımızla da anket yaparak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öngörülerini de dikkate aldık. Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, idaremizin 2020-2024 dönemi stratejik planı hazırlanırken paydaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda stratejiler geliştirmekti. Stratejik Planımızı bütün Manisa ile birlikte hazırladığımızı söyleyebilirim. Artık son düzenlemelerimizi yapıyoruz" dedi.