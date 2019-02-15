Son Dakika Haberleri: MASKİ'nin Suya Değer Katan Projesi Kulalı Miniklerle Buluştu

MASKİ'nin Suya Değer Katan Projesi Kulalı Miniklerle Buluştu

4 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün suya değer veren projesi kapsamında Kula ilçesi ziyaret etti.

MASKİ'nin Suya Değer Katan Projesi Kulalı Miniklerle Buluştu, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, suya değer ve anlam katan Su Tasarrufu Eğitim Projesi ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak eğitimlerini sürdürüyor. MASKİ'nin düzenlediği eğitimler kapsamında ziyaret edilen ilçelerden biri de Kula oldu.

İlçe merkezinde yer alan Tapduk Emre İlkokulu ile Sandal Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine yönelik olarak sunum gerçekleştirildi. Su Tasarrufu Gönüllüsü rozetlerini ve kumbara hediyelerini alan öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi. Sunumlar sonrasında Abone İşleri Daire Başkanı Ali Öztozlu, Tapduk Emre İlkokulu Müdürü Hüseyin Mutlu ve Sandal Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Mustafa İmir'e eğitim sertifikalarını takdim etti. MASKİ tarafından organize edilen eğitimden memnuniyetle ayrılan okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, bu faydalı etkinlik için teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:16 Kaynak: Bültenler

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