MASKİ'nin yatırımları görüşüldü - Son Dakika

MASKİ'nin yatırımları görüşüldü
16.06.2021 15:53
MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Dünya Bankası sürdürülebilir şehirler projesi kapsamında İl Bank tarafından yaptırılan kredibilite çalışmaları kapsamında MERİT Risk Yönetim ve Danışmanlık'tan Kıdemli Danışmanlar Emre Demirkol ve Hüseyin Tekin'i makamında ağırladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ'nin il genelindeki projeleri ile ilgili Dünya Bankası sürdürülebilir şehirler projesi kapsamında İl Bank tarafından yaptırılan kredibilite çalışmaları kapsamında MERİT Risk Yönetim ve Danışmanlık'tan Kıdemli Danışmanlar Emre Demirkol ve Hüseyin Tekin'i makamında ağırladı. Genel Müdür Yardımcıları Emre Özünlü, Erman Aydınyer ve Strateji Dairesi Başkanvekili Demet Kırkpınar'ında hazır bulunduğu ziyarette Manisa genelinde yapılacak olan projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yapılacak olan projelerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Genel Müdür Burak Aslay, yatırımların devam etmesi adına desteklerin önemli olduğuna vurgu yaparak, ziyaretlerinden ötürü Kıdemli Danışmanlar Emre Demirkol ve Hüseyin Tekin'e teşekkür dileklerini sundu.
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