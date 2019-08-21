MASKİ'nin yeni uygulamasıyla ödeme noktaları cebinizde!

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, abonelerine her anlamda işlem kolaylığı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, MASKİ Pratik ve Sumatik noktalarına erişimi daha hızlı hale getirmek amacıyla web tabanlı harita uygulaması geliştirdi. Vatandaşların kartlı sayaçlarına su yükleme ve fatura ödeme işlemlerini kendilerine en yakın noktadan yapabilmeleri amacıyla geliştirilen uygulamada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) verileriyle anlık ve güncel bilgi akışı sağlanıyor.

Kaliteli ve hızlı işlem kolaylığı sunuyor

Bilgi İşlem Daire Başkanı Fehmi Özcan, "Tamamen kendi bünyemizde oluşturduğumuz bu uygulama sayesinde, abonelerimiz bulundukları yere en yakın ödeme ve yükleme noktalarını görebilecekler. Kendi ekibimizle birlikte yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde geliştirdiğimiz bu hizmet, kurumumuza herhangi bir şekilde dış maliyet de getirmemiştir. İlçe ve mahalle bazında arama yapmaya imkan veren uygulamamızdan, yakın zaman içerisinde bu noktalara navigasyon aracılığıyla yol tarifi de alınabilecek. Abonelerimize her türlü işlem kolaylığını sunarak, daha hızlı ve kaliteli şekilde hizmet alabilmelerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.