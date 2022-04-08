MASKİ Önlemi Alıyor, Taşkın Sorunları Bitiyor - Son Dakika
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MASKİ Önlemi Alıyor, Taşkın Sorunları Bitiyor

08.04.2022 11:30

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesindeki Darkale deresinin Namazgah mahallesinden geçen bölümünde 400 metrelik temizlik çalışması yaptı.

Birçok mahalleyi ilgilendiren çalışma ile bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenlikleri sağlandı.

Standartlara uygun içme suyu temini ile kullanılan suların tekrar geri dönüşümünü sağlamanın yanı sıra, ekolojik dengeyi gözeten çalışmalarda da bulunan MASKİ Genel Müdürlüğü, derelerdeki temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Soma ilçesindeki Darkale deresinin Namazgah mahallesinden geçen bölümünde 400 metrelik temizlik çalışması yaptı. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan taşkınların bir daha tekrarlanmaması ve bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına düzenli olarak temizlik yapılıyor.

"Yılların sıkıntısına MASKİ çözüm buldu"

Namazgah mahalle muhtarı Nejdet Akbulut, "Soma ilçemizin 7 mahallesinden geçen Darkale Deresinin mahallemizde bulunan kısmında, geçtiğimiz yıllarda büyük sorun yaşadık. Derenin üst bölgelerinden gelen rüsubat tıkanıklık yaşanmasına neden oluyordu. MASKİ ekiplerimiz bakım onarım ve temizlik çalışmalarını düzenli olarak yapıyor. Bu bölgedeki vatandaşlarımız artık taşkın korkusu yaşamayacak. Yılların sıkıntısına MASKİ çözüm buldu. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğü yönetimine, daire başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Darkale, Soma, Güncel, Son Dakika

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