MASKİ personeline eğitim semineri - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurum içi işleyişin daha etkin ve verimli şekilde ilerlemesi için organize ettiği eğitim seminerlerine "Taşınır mal yönetimi" ile devam etti. İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Depolar Sevk ve İdare Şube Müdürlüğünde görevli Yılmaz Bahtiyar ve Bahadır Akçağlar tarafından verilen eğitim seminerine MASKİ, Daire Başkanlıklarında görev yapan taşınır kayıt yetkilileri katıldı.

Hizmet içi eğitimler devam ediyor

MASKİ personeline yönelik düzenlenen seminerle ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet içi eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ bünyesinde taşınır malların kanunda belirtilen esas ve usullere göre edinilmesi ve kullanılması amacıyla eğitim verdik. Bu taşınırların kayıtlarının saydam ve erişilebilir şekilde tutulması hususunda personelimizi bilgilendirdik. Bu eğitimle birlikte taşınırların kontrolünün ve kayıtlarının mevzuata uygun ve daha hızlı şekilde yürütülmesini sağlayacağız" dedi.