Son Dakika Haberleri: MASKİ Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MASKİ Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

49 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmalar esnasında iş kazalarını sıfıra indirmek amacıyla ilçe ilçe dolaşarak, saha personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi veriyor.

MASKİ Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde hayata geçirilen altyapı çalışmalarında güvenlik önlemlerini maksimize ederek, iş kazalarını sıfıra indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla MASKİ, ilçelerde görev yapan saha personeline yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi düzenliyor. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğünce Kula ve Salihli ilçelerinde organize edilen eğitimlerden Selendi ve Ahmetli ilçelerinde görevli personel de faydalandı.

Öncelik her zaman insan sağlığı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, insan sağlığını en öncelikli konu olarak ele aldıklarını vurgulayarak, "İdaremizde görevli İSG uzmanlarımızca verilen bu eğitimlerde çalışanlarımızı iş sahasında ne gibi önlemler almaları gerektiği hususunda bilgilendiriyoruz. Kaza riskleri hakkında da örnekler üzerinden bilinçlendirdiğimiz personelimiz, olası durumlarda acil müdahalenin sağlanması adına ilkyardım eğitimleri alıyor. Seminer sonunda çalışanlarımıza yazılı sınav yapılarak, eğitimi başarıyla tamamlandığını gösteren sertifikalarını veriyoruz. Eğitimlerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:29 Kaynak: Bültenler

CEO, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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