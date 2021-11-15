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MASKİ, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışıyor - Son Dakika

MASKİ, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışıyor

15.11.2021 08:25
MASKİ, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesinde 150 tonluk içme suyu deposunun bakım onarımını yaparak vatandaşa hem daha sağlıklı hem de kesintisiz su ulaşmasını sağladı.

Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Hijyen açısından çok önemli bir çalışmaya imza atıldı. Cengiz Başkanımızı çok seviyoruz. Manisalılar olarak çok şanslıyız" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde başladığı içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli'nin Kemerdamları Mahallesinde de 150 tonluk içme suyu deposu baştan aşağıya yenilendi. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Himaye çiti ile de çevrilecek olan depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçildi.

"Hijyen açısından çok önemli bir çalışmaya imza atıldı"

Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız, "Çok güzel bir çalışma oldu. Hijyen açısından çok önemli bir çalışmaya imza atıldı. Cengiz Başkanımızı çok seviyoruz. Manisalılar olarak çok şanslıyız. Mahalle ayrımı yapmadan her noktaya hizmet yapıyor. Mahallemizin alt ve üstyapı yenileme işi de Allah nasip ederse önümüzdeki hafta başlayacak. Cengiz Başkanımızı çok seviyoruz. Hizmetlerinden memnunuz. Kendisinden Allah razı olsun" dedi.

MASKİ, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ahmet Ayyıldız, İçme Suyu, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MASKİ, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini için çalışıyor - Son Dakika


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