Son Dakika Haberleri: MASKİ Saha Ekibi, Kavacık'ta mesaideydi
Son Dakika Güncel MASKİ Saha Ekibi, Kavacık'ta mesaideydi

MASKİ Saha Ekibi, Kavacık'ta mesaideydi

50 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, saha personeliyle birlikte Kula'nın Kavacık Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşları bilinçli su tüketimi hakkında bilgilendirdi.

MASKİ Saha Ekibi, Kavacık'ta mesaideydi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il geneline daha kaliteli hizmet sunmak adına yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, endeks okuma personeli ile birlikte sahaya inerek incelemelerde bulundu. Kula MASKİ Şefi Tuğba Ural'ın da katılımıyla Kula ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ni ziyaret eden Daire Başkanı Akbaş, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Kaynakların verimli kullanımını sağlamak adına bilinçli su tüketimi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akbaş, vatandaşları özellikle kaçak su ihbarı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Mahalle halkından hizmetlere teşekkür

Görevlerinin hem kurumun hem de vatandaşın çıkarlarını korumak olduğunu ifade eden Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Kavacık Mahallemizde gerçekten çok sıcak bir şekilde karşılandık. MASKİ bünyesinde mahallemizde hayata geçirilen önemli birçok altyapı hizmetinden dolayı vatandaşlarımız bizlere bir kez daha memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler. Biz de misafirperverliklerinden ötürü kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Daha kaliteli hizmet üretmek için sahadaki çalışmalarımız sürecektir" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:59 Kaynak: Bültenler
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