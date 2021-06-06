Maski, Şahnahan ve Suluköy Mahallesi'ne Açık Sistem Sulama Kanalı İnşa Ediyor - Son Dakika

Toprak kanallar betonarme kanallara dönüştürülerek daha verimli sulama imkanı sağlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya tarımını ileriye taşıyacak olan projelere imza atmaya devam ediyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında Yeşilyurt İlçesi Şahnahan ve Suluköy Mahallesi'ne Açık Sistem Sulama kanalı inşa ediliyor. Yaklaşık maliyeti 1. 5 milyon TL olan ve 20 bin metrelik betonarme sulama kanalının 8 bin metrelik kısmı tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şahnahan ve Suluköy Mahallesi'nde 2 bin dönümlük arazi sulama suyuna kavuşmuş olacak. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Şahnahan-Suluköy Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Özkahraman ve Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay, çalışmaları yerinde incelediler.

KOOPERATİF BAŞKANI ÖZKAHRAMAN: KURAKLIKTAN DOLAYI SIKINTI YAŞIYORDUK

Şahnahan-Suluköy Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Özkahraman, yapılan çalışmaların çiftçiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş beyin ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduk. Yapılan çalışmaları gelip yerinde incelediler. Kuraklıktan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Böyle bir çalışmaya çok ihtiyacımız vardı. Bu beton kanallar çok işimize yaradı. Eksiklerimiz var, bunları Genel Müdürümüze izah ettik. Yapılan bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan' a ve Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş'a çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

MUHTAR ÇAY: BAŞKAN GÜRKAN DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR

Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın tarıma ve üreticilere desteğini esirgemediğini belirterek, "Kuraklıktan dolayı bölgemizde su sıkıntımız vardı. Tarım arazisi olması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyorduk. Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş ve ekibi bizleri ziyaret ederek su temin etmek için projeler hazırladılar ve çalışmalara başladılar. Sağ olsunlar işin takibini de düzenli bir şekilde yaparak bir an önce bitmesini sağladılar. Suluköy ve Şahnahan halkı adına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

KARATAŞ: 2 BİN DÖNÜM ARAZİ SULANACAK

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda MASKİ'nin çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini aktararak, toprak kanallar ile yapılan sulama neticesinde su kayıplarının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyledi. Betonarme kanal ile su kayıplarının ortadan kalkacağını ve verimin daha da artacağını kaydeden Karataş, "Yeşilyurt İlçesi'ne bağlı Suluköy ve Şahnahan Mahallesi'nde yapmakta olduğumuz tarımsal sulama amaçlı kanalları yerinde görmek için geldik. Şehrimizde tarımsal sulama ile alakalı ciddi talepler vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vermiş olduğu talimatlar kapsamında az maliyetle çok iş nasıl yapılabilir tarzındaki seçiciliği sayesinde bölgemizde çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Suluköy ve Şahnahan'da hayata geçirdiğimiz projemiz yaklaşık 20 kilometre uzunluğundadır. Toprak kanallar su kaybına neden oluyordu. Kanalın tamamlanmasıyla birlikte 2 bin dönüm arazide daha verimli ve daha randımanlı bir sulama gerçekleştirilmiş olacak. İş, bu yıl içinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Çiftçilerimiz bu sulama suyundan faydalanarak ekonomilerine ciddi katkı sağlayacaklardır. Sezonu bitirmeden çalışmalarımızı tamamlayacağız inşallah. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.