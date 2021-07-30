MASKİ, Salihli'de muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, istek ve talepleri dinleyerek mahallelere yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yapılan yatırımların takibi ve vatandaşların memnuniyeti için 17 ilçedeki mahalle muhtarları ile koordinasyonunu sıkı tutuyor. Bu kapsamda İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Salihli ilçesine bağlı Aksoy, Bağcılar, Bektaşlar, Beylikli, Çavlu, Durasıllı, Kılavuzlu, Kordon, Sart, Seyrantepe ve Yağbasan Mahalle Muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Daire Başkanı Çakır'a Büyükşehir Belediyesi Salihli İlçe Koordinatörü Orçun Abalı ve MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici de eşlik etti. Muhtarlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi veren Daire Başkanı Çakır, tek tek istek ve talepleri dinledi. İlgili dairelere iletmek üzere notlar aldı.

Muhtarlarımızla koordinasyonumuzu sıkı tutuyoruz

İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün il genelinde yürüttüğü çalışmaların takibi, hizmetlerinin kalitesi ve yaşanan sorunların çözümü açısından muhtarlarla olan iletişimin önemine vurgu yaptı. Daire Başkanı Çakır, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürme hedefleri doğrultusunda il genelinde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların takibi ve vatandaşlarımızın memnuniyeti için sık sık ilçelerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımızla aramızda önemli bir köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek eksiksiz bir şekilde hizmet götürmek için uğraşıyoruz. Varsa sorunları yerinde tespit ediyor, muhtarlarımızın da görüşlerini alıyoruz" diye konuştu.