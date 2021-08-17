MASKİ selin vurduğu Kastamonu'da - Son Dakika

MASKİ selin vurduğu Kastamonu'da
17.08.2021 13:11
Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile MASKİ Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatı ile afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde arama kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek veriyor.
11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz Bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonrasında Kastamonu'da sel ve su baskınları meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 3 ekip ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesine giderek arama kurtarma ve su tahliye çalışmalarına destek vermeye başladı. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 4 personel, 1 mini paletli ekskavatör, 1 mini yükleyici, 1 çekici ve 1 binek araçla sular altında kalan binalardan ve vatandaşlara ait evlerin zeminlerinden su tahliye ve balçık temizleme çalışmalarına yardımcı oluyor.
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