MASKİ Seyrantepe'de Taşkın Riskini Ortadan Kaldırdı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde temizlik çalışmalarına devam ederek su akışını daha güvenli ve sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yağışlı havalarda mahalle merkezine kadar taşkın sularının ulaşmasına neden olan dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda harekete geçen MASKİ ekipleri, temizlik çalışması gerçekleştirerek dağdan gelen yağmursularının mahalleye zarar vermesinin önüne geçti.

"MASKİ sayesinde yağmurdan çamurdan kurtulduk"

Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız, "Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte şiddetli yağışlarda dağdan gelen sular mahallemize ve bahçelerimize kadar iniyordu. Sularla birlikte pislik ve çamur mahalleliyi zor durumda bırakıyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri derede bulunan setleri temizleyerek tıkanıklıkları giderdi. MASKİ sayesinde yağmurdan çamurdan kurtulduk. Büyükşehir ve MASKİ'nin tüm hizmetlerinden memnunuz ve bu hizmetlerin devamlı olacağına da inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen MASKİ personeline hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz" dedi.