Son Dakika Haberleri: MASKİ Seyrantepe'de Taşkın Riskini Ortadan Kaldırdı

MASKİ Seyrantepe'de Taşkın Riskini Ortadan Kaldırdı

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'ndeki derede gerçekleştirdiği temizlik çalışması ile taşkın riskini ortadan kaldırdı.

MASKİ Seyrantepe'de Taşkın Riskini Ortadan Kaldırdı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki derelerde temizlik çalışmalarına devam ederek su akışını daha güvenli ve sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yağışlı havalarda mahalle merkezine kadar taşkın sularının ulaşmasına neden olan dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda harekete geçen MASKİ ekipleri, temizlik çalışması gerçekleştirerek dağdan gelen yağmursularının mahalleye zarar vermesinin önüne geçti.

"MASKİ sayesinde yağmurdan çamurdan kurtulduk"

Mahalle Muhtarı Süleyman Yıldız, "Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte şiddetli yağışlarda dağdan gelen sular mahallemize ve bahçelerimize kadar iniyordu. Sularla birlikte pislik ve çamur mahalleliyi zor durumda bırakıyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri derede bulunan setleri temizleyerek tıkanıklıkları giderdi. MASKİ sayesinde yağmurdan çamurdan kurtulduk. Büyükşehir ve MASKİ'nin tüm hizmetlerinden memnunuz ve bu hizmetlerin devamlı olacağına da inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen MASKİ personeline hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:32 Kaynak: Bültenler

Salihli, Seyrantepe Mahallesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Tek Tip Askerlikle İlgili Konuştu: Önümüzdeki Yıl Açıklanacak Fırat'ın Doğusuna Yapılacak Harekatı, Bölgeyi Karış Karış Bilen Orgeneral Metin Temel Yönetecek

Fibabanka Takipteki 24,7 Milyon Liralık Kredi Alacağını Sattı Fransa'da Sarı Yelekliler Otoyol Gişesini Ateşe Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:10:13. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MASKİ Seyrantepe'de Taşkın Riskini Ortadan Kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]