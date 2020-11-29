MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor - Son Dakika

MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor

29.11.2020 12:35
MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor, System.String[]

Hizmet odaklı anlayış ile 17 ilçede çalışmalar yürüten MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde bir takım siyasi oyunların içine çekilmeye başlandı.

Hizmet odaklı anlayış ile 17 ilçede çalışmalar yürüten MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde bir takım siyasi oyunların içine çekilmeye başlandı. Bazı siyasi parti temsilcilerince başlatılan karalama kampanyası ile haksız eleştirilerin odağında kaldıklarını belirten MASKİ yetkilileri, "Su ve altyapı hizmetlerinin siyasete konu edilmesi üzücü bir durumdur. Hizmetin muhatabı vatandaşlarımız, yapılan çalışmaları çok iyi biliyor. Biz siyasi kurum değil, kamu kurumuyuz" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü hakkında başlatılan asılsız karalama kampanyalarıyla ilgili kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yapıldı. Bir takım siyasi oyunlarla yıpratılmaya çalışılan MASKİ Genel Müdürlüğünün, "Yağmursuyu ızgaralarını temizlemediği ve buna bağlı olarak Manisalıları zor duruma düşürerek mağdur ettiği" iddia edildi. Bu tür asılsız iddiaları yapmış olduğu hizmetlerle çürüten MASKİ, iddia edilen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Söz konusu yağmur suyu ızgaralarının GDZ AŞ'nin müteahhit firması tarafından temizlenmesi gerekiyor. AYKOME tarafından altyapı firmalarına kazı izinleri verilmektedir. Altyapı firması olan GDZ AŞ'nin müteahhidi elektrik hattı döşemesi esnasında zarar verdiği tüm altyapı unsurlarını tamir etmek zorunda ya da dolan ızgara varsa temizlemekle mükelleftir. Kamu kaynaklarının israf edilmemesi noktasında yüklenici firma etap etap kum, çakıl ve benzeri malzeme ile dolan ızgaraları temizlemektedir. Biz kurum olarak vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için kanalizasyon bacaları ve yağmur suyu ızgaralarını düzenli olarak temizliyoruz. Vatandaşımızın zarar görmemesi için her türlü çalışmayı yaparız ve yapmaya devam edeceğiz. Bu tür asılsız eleştiriler ile MASKİ'yi yıpratmaya çalışmanın anlamı yok. Su ve altyapı hizmetlerinin siyasete konu edilmesi üzücüdür" denildi.

MASKİ her an sahada

Söz konusu açıklamanın sahibi olan kişilerin MASKİ'nin yaptıkları hizmetleri görmezden gelip, siyasi çıkar uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını bir kez daha vurgulayan MASKİ yetkilileri, "Son 1 ayda sadece Manisa merkezde 12 mahalledeki yağmur suyu ızgaraları temizlendi. 2 bin 360 ızgara ile 400 metre boy ızgaradan 15 ton ağırlığında atık malzeme çıkarıldı. Bu tip konuların siyasi malzeme yapılması yerine çözüm odaklı olması için MASKİ'ye iletmesi durumunda sorunlar daha hızlı bir şekilde giderilecektir. Sorumluluğu başka firmalara ait konuları MASKİ çalışmıyor diye sunmaya çalışanlara gerekli cevabı kamuoyu verecektir" dedi. - MANİSA

MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor
MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor
MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor
MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk ordusu için "satılmış" ifadesini kullanan CHP'li Başarır'ı kınıyoruz Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde doğru ilaç kullanımına yönelik broşürleri 81 ile gönderdi Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan açıklama geldi: Belirli bir kan grubunun koronadan koruduğu iddiası doğru değil Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi
Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu         
12:14
Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak         
10:56
Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir         
10:50
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Dükkanına gelip haraç isteyen adamı ruhsatsız tabancasıyla vurdu Dükkanına gelip haraç isteyen adamı ruhsatsız tabancasıyla vurdu         
09:34
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi Kısıtlamaya uymayan gence ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi         
21:38
13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı 13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı         
19:39
Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı Yoğun bakımda olan Yılmaz Vural'dan haber var! Oğlu, son durumunu sosyal medyadan paylaştı         
16:12
Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı         
15:37
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 12:41:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MASKİ siyasi karalamalara hizmetle cevap veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei