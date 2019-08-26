Son Dakika Haberleri: MASKİ, sorunsuz hizmet için sahada
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MASKİ, sorunsuz hizmet için sahada

1 saat önce

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Demirci'de MASKİ İlçe şefliğini ziyaret etti.

MASKİ, sorunsuz hizmet için sahada, System.String[]

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Demirci'de MASKİ İlçe şefliğini ziyaret etti. Çevik, "MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerini yerinde incelemek ve istişarelerde bulunmak için düzenli olarak ilçelerimize gidiyoruz. İdaremizin Demirci ilçesindeki çalışmalarını yerinde inceledik" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ilçe merkezlerinde ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların daha kaliteli hizmet almalarını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Demirci ilçesinde hizmet binasını ziyaret etti. Çevik'e Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş eşlik etti. Ziyarette MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir ve personeller de hazır bulundu. Ziyaretinde ilçedeki çalışanlar ile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Çevik, ilçede yürütülen hizmetlerin vatandaşa sorunsuz aktarılmasını istedi. Çevik, MASKİ Genel Müdürlüğüne ait Şantiye alanında incelemelerde bulunarak, depolardaki malzemelerin tasarruflu kullanılması yönünde talimat verdi.

ABONELİK HİZMETLERİNDE SORUN OLMAYACAK

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Vatandaşlarımıza sorunsuz hizmet gitmesi amacıyla çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Demirci ilçemizde hizmet binasını ziyaret ederek, personellerimiz ile bir araya geldik. Şantiye alanımızda da incelemelerde bulunduk. Personellerimizden çalışmalar hakkında bilgi aldık. Abonelik işlemlerinin daha hızlı ve sorunsuz olması için talimatlarımızı verdik" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:26 Kaynak: Bültenler
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