Son Dakika Haberleri: Maski, Su Arıtma Cihazı Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

Maski, Su Arıtma Cihazı Dolandırıcılığına Karşı Uyardı

42 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ya da MASKİ'den geldiklerini söyleyerek su arıtma cihazı satmaya çalışan dolandırıcılar hakkında vatandaşları uyardı.

Maski, Su Arıtma Cihazı Dolandırıcılığına Karşı Uyardı, System.String[]
MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ya da MASKİ'den geldiklerini söyleyerek su arıtma cihazı satmaya çalışan dolandırıcılar hakkında vatandaşları uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe genelinde 185 Çözüm Merkezi üzerinden iletilen dolandırıcılık ihbarları üzerine kamuoyunu uyardı. MASKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 ilçemiz genelinde, suların kireçli olduğunu belirtip, Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ya da Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyerek arıtma cihazı satışı yapan kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz. Bu gibi dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşan vatandaşlarımızın 155 Polis İmdat veya 185 Çözüm Merkezine ihbarda bulunmaları önemle duyurulur." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:55 Kaynak: İHA

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