MASKİ,su arıtma cihazı dolandırıcılığına karşı uyardı
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, kurumun adını kullanarak su arıtma cihazı satmaya çalışan dolandırıcılar hakkında vatandaşları uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
Yapılan açıklamada, MASKİ'nin hiçbir zaman böyle bir uygulamasının olmadığının altı çizildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurumda görevli olduklarını söyleyerek, vatandaşlara su arıtma cihazı satan dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. MASKİ tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17 ilçemiz genelinde, suların kireçli olduğunu belirtip, MASKİ görevlisi olduklarını söyleyerek su arıtma cihazı satışı yapan kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz. Bu gibi dolandırıcılık vakalarıyla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi veya 185 Çözüm Merkezine ihbarda bulunmaları önemle duyurulur"
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