MASKİ Şubat Ayı İSG Toplantısı'nı Gerçekleştirdi
1 saat önce
MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen çalışmalarda iş güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlediği aylık iş sağılığı ve güvenliği toplantısını gerçekleştirdi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Şubat Ayı Olağan İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Mahmut Bilgen'in başkanlığında yapılan toplantıya Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı, İSG Şube Müdürü Mesut Kuşçu ile iş sağılığı ve güvenliği uzmanları katıldı. İnsan sağlığının her şeyden öncelikli olarak ele alınması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, sahada meydana gelebilecek olası iş kazalarına karşı önlemler geliştirilmesi adına istişarelerde bulunuldu.
"MASKİ örnek bir hassasiyet içerisinde"
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Başkanı Mahmut Bilgen, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri İş Sağlığı ve Güvenliği toplantılarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, iş sağlığı ve güvenliğinin en yüksek düzeyde sağlanabilmesi için iş ortamında alınması gereken önlemlerin yerine getirilmesinde MASKİ'nin örnek bir hassasiyet içerisinde olduğunu belirtti.Bilgen, "İş verimliliği ve personel motivasyonu, iş güvenliğinin bütün unsurlarıyla yerine getirilmesiyle sağlanabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın sağlığı için MASKİ Genel Müdürlüğü, sahada üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmektedir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:10 Kaynak: Bültenler
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