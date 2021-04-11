MASKİ, tarım arazilerini koruma altına alıyor - Son Dakika

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Kınık Mahallesinde 2 bin 200 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirerek tarım arazilerini koruma altına aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı Kınık Mahallesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2 bin 200 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Derede biriken çöpler ve uzayan otların temizlenmesiyle birlikte tarım arazilerindeki taşkın riski ortadan kaldırıldı.

"Yapılan çalışmadan memnunuz"

Kırkağaç'ın Kınık Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Kıral, "Yapılan çalışmadan memnunuz. Yağışlı havalarda taşkın riski bulunan dere yatağımızda gerçekleştirilen temizlik çalışması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA