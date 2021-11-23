MASKİ taşkın risklerine karşı önlemlerini alıyor - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile daha sağlıklı ve temiz bir çevre oluşumuna katkıda bulunmaya devam ediyor. Yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınların tarım arazilerine ve hanelere ulaşmaması için 17 ilçede hummalı bir çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Demirci mahallesinde 500 metrelik dere temizliği ve yol geçiş noktasında yapılan temizlik çalışmalarını tamamlayarak mahalleliye rahat nefes aldırıldı.

"Cengiz Başkan'dan Allah razı olsun"

Mahallelerinde yürütülen çalışmadan ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür dileklerini ileten Demirci Mahalle Muhtarı Adnan Erboz, "Yağışlar gelmeden önce mahallemizden geçen derenin ve yol geçiş güzergahında yapılan temizlik çalışmasından mahalleli olarak çok memnun olduk. Artık taşkın korkusu yaşamayacağız. Gerek Büyükşehir olsun gerekse MASKİ olsun çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.