Son Dakika Haberleri: Maski vatandaşa gerçeği gösterdi
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Maski vatandaşa gerçeği gösterdi

29 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetenin "Seçim Sonrası Bizi Pisliğe Mahkum Ettiler" başlığı ile yayınladığı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek haberde yer alan fotoğrafın geçmiş tarihli olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Maski vatandaşa gerçeği gösterdi, System.String[]

Seçim Bitti, Karalamalar Bitmedi!

Vatandaşları aydınlatmak için MASKİ, pislik ve çamur içinde olduğu iddia edilen sokakların altyapısı yapılmış ve kilit parke döşenmiş halini kamuoyuyla paylaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'da yerel bir gazetenin Whatsapp ihbar hattına Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi ile ilgili gelen ve gazete tarafından yayınlanan mesajın gerçeklerle ilgisi olmadığını ifade etti. MASKİ, kamuoyunu aydınlatmak için şu mesajı yayınladı: "Manisa'daki yerel bir gazetenin ihbar hattı köşesinde 'Seçim Sonrası Bizi Pisliğe Mahkum Ettiler' başlığı ile gerçek dışı bir haber yayınlanmıştır. Gazetenin Whatsapp ihbar hattına gelen haberde Yeşilyurt mahallesinin sokaklarının çamur ve pislik içinde olduğu iddia edilmektedir. Geçmiş tarihte çekilen bir fotoğraf ile paylaşılan Whatsapp ihbar hattı mesajının gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Haber fotoğrafında yer verilen sokakların güncel hallerini siz değerli hemşerilerimiz ile paylaşarak, kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"

MASKİ, Yeşilyurt Mahallesi'ne 13 milyon yatırım yaptı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt Mahallesi'nde şuana kadar yaklaşık 13 milyon TL yatırım yaparak 40 kilometre kanalizasyon, 30 kilometre içme suyu ve 1,5 kilometre de yağmursuyu hattı inşa etti. Mahalledeki ana caddelerde 25 bin metrekare kilit parke taş çalışmasını hayata geçiren MASKİ, yatırım programı kapsamında ara sokaklardaki çalışmalarına devam edecektir. MASKİ ayrıca mahallenin içme suyu deposunun bakım onarımını yaparak yeniledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:24 Kaynak: Bültenler
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